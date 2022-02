Pogrom je realitou, ktorú zažívame za nečinnosti polície (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Pred pár rokmi sa jeden zo slovenských žoldnierov bojujúcich na strane ruských separatistov na luhansko-doneckom fronte verejne vyhrážal Jánovi Benčíkovi, že ho príde navštíviť a ublíži mu. Hoci pár ľudí zapojených do jeho vtedajšej ochrany a systému varovania pred podobnými vyhrážkami vedelo, že tento muž sa veľmi pravdepodobne do vlasti nemôže vrátiť, pretože by ho zatkli a obvinili, každý, kto bol v Poloninách, vie, že schengenská hranica nie je nepriepustná pre všetkých. V jeden deň sa tento muž na sociálnej sieti prihlásil z miesta Benčíkovho bydliska.

Tento príbeh vyhrážok nemá zatiaľ verejné pokračovanie, slovenský terorista podieľajúci sa na okupácii susednej Ukrajiny zrejme ešte stále na rozdiel od svojich spolubojovníkov žije a organizovať preňho návrat v čase, keď je naňho vydaný zatykač, je zložitejšie ako v minulosti.

Polícia a SIS nedokáže preveriť ani svojich zamestnancov

Za niekoľko rokov však slovenské štátne a bezpečnostné orgány umožnili, aby sa samoradikalizovala skupina ľudí, ktorej postupy, zastrašovanie, vypisovanie obscénností sa nijako nelíši od toho, čo zažívali v iných krajinách ľudia, z ktorých sa stali obete teroristických útokov.