Aj my máme šialenca na izoláciu (komentár)

Fico verklíkuje Putinov príbeh o nesvojprávnej Ukrajine.

Aby na svete nebolo málo rébusov, vo štvrtok sme mohli aj hádať, prečo politikom Smeru trvalo desať hodín, kým dokázali prísť so stanoviskom k napadnutiu Ukrajiny.

Automaticky sa núka úvaha, že sa čakalo, kým predsedovi klesne hladina na prevádzkovú úroveň, ale môžeme tiež pripustiť, že si lámali hlavu, ako to naformulovať.

Ruská agresia je totiž nehoráznosť takých obludných rozmerov, že to nemôžu prehliadnuť ani Fico s Blahom. Niežeby to im samotným prekážalo, na to je potrebný charakter, ale vedia, že to naozaj vyzerá blbo. Čo s tým?