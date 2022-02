Putin hrá vabank (komentár)

Pomalý postup a brutálny dosah sankcií sú výbušná zmes.

S vyhrážkou Putina, že uvádza do pohotovosti jadrové sily, je to na príjme rovnaké ako s útokom na Ukrajinu. Väčšina mu neverí, považuje to za bluf, prípadne za snahu odstrašiť Západ od najtvrdších sankcií. No. Len aby si tí všetci prognostici nesypali ešte raz popol na hlavu, že sa opäť pomýlili.

Koho Putin nepresvedčil, že je schopný všetkého, mal by zvážiť dva faktory, ktorými sa 28. február líši od 24. Z voleja vyhlásiť, že Západu hrozí atómový útok, sa nedá, veď to znie naozaj neuveriteľne.

No rozsiahle portfólio sankcií, ktoré presahuje všetky očakávania, dostane kremeľskú nomenklatúru do vnútropoliticky nesmierne zložitej situácie, čoho náznaky vidno už dnes.

Nechce sa povedať, že neriešiteľnej a neudržateľnej, ale trebárs často spomínaný tlak oligarchov, ktorým bude znemožnené obchodovať a cestovať svetom, bude ešte to najmenšie.

Výrazne širšiu verejnosť než miliardárov a milionárov zasiahne vyradenie Ruska z platobného systému SWIFT, ešte i vtedy, ak sa bude týkať iba 70 percent tých ruských bánk, cez ktoré netečú európske platby za ropu a plyn.