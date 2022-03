Aká dôležitá je vo vojne s Putinom jednota. Aj tá krehká

Autor je šéfredaktorom Českého rozhlasu Plus

„Oceňujem aktivity vlády Eduarda Hegera, situáciu rieši dobre,“ uviedol expremiér a líder opozičnej strany Smer Robert Fico o postoji kabinetu k ruskej agresii na Ukrajine.

Nie, to, samozrejme, nezaznelo a nikdy nezaznie. Bola by to však presná parafráza vety, ktorú naozaj predniesol Andrej Babiš, expremiér a inak ostrý vodca opozície v snemovni, na adresu Petra Fialu. A dodal, že si cení informačné stretnutie, na ktoré pozval český premiér šéfov parlamentných strán.

Fiala si zase pochvaľoval, že politická scéna je v postoji k ruskému útoku a podpore Ukrajiny a jej statočného boja úplne jednotná. A to sa na rokovaní zúčastnil aj šéf extrémne populistickej strany Tomio Okamura.

Akoby si na nejakom rokovaní s vládou notovali Fico, Pellegrini, Kotleba...

Čechom neprekážajú utečenci?