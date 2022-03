Ukrajina patrí do Európy, ale nie zajtra

Autor je analytik, publicista a expert na európsku politiku

Prvý marcový deň, teda v utorok napoludnie, vystúpil na mimoriadnej schôdzi Európskeho parlamentu s virtuálnym prejavom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hovoril pohnuto a bez papiera, pretože, ako povedal, čas papierov sa skončil.

"Bojujeme za naše životy, našu slobodu a naše prežitie. Ale bojujeme aj za to, aby sme sa stali rovnocennými členmi Európy. S nami bude Európa omnoho silnejšia. Bez vás bude Ukrajina osamotená. Dokážte nám, že ste s nami, že nás nenecháte, že ste Európania!"

Žiadosť o členstvo podpísaná

Po ňom prehovoril aj predseda ukrajinského parlamentu – Verkhovnej rady – Ruslan Stefančuk. Tí, ktorí na internete videli fotografiu z podpisu žiadosti o členstvo v EÚ, ho určite spoznali ako človeka, ktorý počas tohto aktu stál hneď vedľa prezidenta po jeho pravici. Jeho prejav pred Európskym parlamentom vyznel ako symbolické gesto podpory, ktorým chcelo vedenie Ukrajiny ukázať europoslancom, že v otázke členstva ich krajiny v Únii sú parlament a prezident jednotní.

Mohlo by sa zdať, že takáto jednota musí byť samozrejmosťou, keďže Stefančuk je členom Zelenského strany Služobník ľudu, ale to bol aj jeho predchodca vo funkcii Dmytro Razumkov, ktorého parlament odvolal v októbri minulého roka po tom, ako verejne kritizoval nový zákon proti oligarchom.

Oficiálnu žiadosť Ukrajiny o členstvo v Európskej únii podpísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len deň pred utorkovým prejavom vysielaným naživo v bruselskom sídle parlamentu. Krátko po podpise na sociálnej sieti Telegram oznámil, že Ukrajinci sa obracajú na Európsku úniu so žiadosťou o okamžité vstúpenie podľa novej špeciálnej procedúry: "Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to spravodlivé. Som si istý, že sme si to zaslúžili. Som si istý, že je to možné."