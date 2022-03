Smer sa napil z otrávenej studne Putina (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Predstavte si, že sme nič nevyrokovali a nie sme členmi Európskej únie a NATO. Svet, kde je ministrom propagandy a boja s vnútorným nepriateľom Blaha, kde akýsi Blanár zodpovedá za ministerstvo pozerania čínskej televízie, pre vyváženosť, svet, kde Vahram riadi ministerstvo kultúry a Čarnogurský zväz mystických záchvatov boja proti liberalizmu.

V takomto svete zabezpečuje poriadok, rasovú čistotu a vypaľovanie kaviarní nacistická soldateska Kotlebu a Uhríka, s ktorými sa Fico začal pred pár dňami ukazovať, oblepený boľševickými, fašistickými a sovietskymi zástavami.

Slúžiť Putinovi je iste vzrušujúcejšie ako obiehať uveličené "bjač" z vidieka, nosiť ich na žatvu a k Merkelovej.

Robert Fico si tento svet vybral.

My si možno myslíme, že sa bojí zatknutia alebo sa bojí, že Gašpar a Bödör – to sú tí dvaja sedláci so šamorínskymi kabelkami nafotení pár dní po prepustení v Dubaji, kam všetka táto zberba usilovne chodí odpočívať – niečo možno povedali. Niečo, čo by ho pripravilo o pekný život zberateľa zlatých mincí, štetiek a plexiskla okolo gesichtu.

Svet oblekov na mieru a detí v krytoch