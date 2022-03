Politika a šport sa miešajú odjakživa (komentár)

Keď ide o sebaobranu, sankcie môžu byť absolútne.

To je zas otrava. Ledva sa začalo so spúšťaním železnej opony, už zas počúvame tú únavnú pesničku, že ruskí športovci vojnu nespôsobili a politika by sa nemala miešať do športu. Stačilo by odvrknúť, že Rusko by zasa nemalo bombardovať Ukrajinu, ale rozviňme to.

Niekto by sa pozastavil už nad označením vojny ako politiky, ale v širšom zmysle platí, že Putin chce zabíjaním dosiahnuť politické ciele. Ibaže v širšom zmysle slova je potom politikou všetko verejné vrátane športu a nedajú sa "nemiešať".

Športom sa tu nemyslí veslovanie na trenažéri v súkromí príbytku ani individuálne pobehovanie v parku, tam sa môžu Rusi a Bielorusi realizovať do sýtosti. Zato šport organizovaný, osobitne vrcholový a reprezentačný, politický byť musí, vždy bol, je a bude.