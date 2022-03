Ako o niekoľko týždňov môže vyzerať Slovensko (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Teda to cvičenie nakoniec nebolo cvičením a ani deeskalácia nebola deeskaláciou, však? Normálne ten Putin klamal.

Je vojna, aj keď to nie je vojna, ale špeciálna operácia. Hoci to nie je vojna, ale špeciálna operácia, Lavrov hovorí, že ich do tej vojny niekto zatiahol. A napriek tomu, že ich do nej niekto zatiahol, bola zároveň nevyhnutná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je aj nie je vojna, Rusko ju nechcelo a zároveň bola nevyhnutná, a hoci v nej nič nejde podľa plánu – mala trvať pár dní –, Putin národu hovorí, že všetko podľa plánu ide. Aj keď nikto nevie, aký ten plán vlastne je.

Úryvky z ruskej mytológie