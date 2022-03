Bez odstavenia Putina mier nebude (píše Ivan Mikloš)

Autor je prezident MESA 10, exminister financií, pracuje na implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR

Celý civilizovaný svet je v šoku z vojny na Ukrajine a prial by si mier. Určite najviac by si ho priali samotní Ukrajinci. Napriek tomu to nebude možné, kým je v Rusku pri moci Putin. Aké sú možné scenáre ďalšieho vývoja?

Za veľmi málo pravdepodobný možno považovať scenár akejkoľvek dohody medzi Ukrajinou a Putinovým režimom. Putin už svoj návrh na dohodu položil na stôl – demilitarizácia a neutralita Ukrajiny, uznanie zvrchovanosti Ruska nad Krymom, Donbasom a Luhanskom.

Pre Ukrajinu (ale aj pre civilizovaný svet) sú všetky tieto podmienky neakceptovateľné. Po prvé si treba uvedomiť, že vstup do EÚ a NATO má na Ukrajine silnú väčšinovú podporu a takáto orientácia krajiny je od roku 2018 zapísaná aj v jej ústave.

Po druhé, Ukrajinci už majú s demilitarizáciou svoje skúsenosti a tie sú tragické. V roku 1994 sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní v prospech Ruska výmenou za záruky USA, Veľkej Británie a práve Ruska, že tieto tri veľmoci budú garantovať územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny.

Z garanta agresor

V roku 2014 sa Rusko, jeden z troch garantov nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, zmenilo na agresora, ktorý si odhryzol Krym a s ktorého pomocou proruskí separatisti osem rokov okupovali časť Donecka a Luhanska, kde za toto obdobie zomrelo 14-tisíc ľudí.

Potom sa tento agresor, ktorý mal byť garantom územnej celistvosti Ukrajiny, vo februári 2022 rozhodol najprv uznať separatistické republiky, ktoré vznikli s jeho podporou, a o pár dní neskôr uskutočnil ozbrojený vpád na Ukrajinu s použitím všetkých zbraní vrátane zakázaných, ktoré namieril nielen na vojenské, ale aj na civilné objekty a ciele.