Mám strach, čo sa stane, keď opadne prvotné nadšenie z pomoci

Rozložme si sily, čaká nás dlhý pôst.

Autor je farár a teológ, žije v Česku

Pôst. Jednoduché, no neobľúbené slovo. Bude to týždeň, čo sa začalo obdobie, v ktorom by ho kresťania mali držať. V očiach absolútnej väčšiny populácie sa podobá na podivnú formu diéty, počas ktorej si niečo zakážeme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niekto neje mäso, niekto nepije alkohol či kávu, mnohí sa v minulosti „odpútali“ od sociálnych sietí a ani im to nikto nemusel prikazovať. Na to všetko sa my veriaci podujímame s cieľom odpútať sa od vlastných „slastí“ a sústrediť sa na vzťah s tým, ktorý nás prevyšuje.

Pôst často chápeme ako obdobie hlbokej sebareflexie. Na tom vo výsledku nie je nič zlé, veď všetci sa nad sebou potrebujeme pravidelne zamyslieť, veriaci aj neveriaci, prehodnotiť svoje ciele a metódy, akými ich dosahujeme.

Lenže tento rok je všetko inak. Do mysle sa mi neustále tlačí parafráza slov jedného z našich bývalých prezidentov: bude to pôst iný...