Mikulca zaskočila vlna utečencov (komentár)

Dobrovoľníctvo je pekné, ale bez kapacít štátu utečeneckú vlnu nezvládneme.

Pri žiadnom bilancovaní výkonu vlády, naposledy pri polčase vládnutia, sa nezabudne spomenúť, že koalícia prevzala moc v extrémne náročnom období. Covid spojený so zanedbanými verejnými financiami a neudržateľnými dôchodkovými výdavkami. No a teraz k tomu pribudli Putinova vojna a utečenecká vlna.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetko uvedené do bodky platí, ibaže to koalícia chybne používa aj ako vysvetlenie, respektíve obhajobu svojej chatrnej popularity. Niežeby si vlády želali krízy ako covid či utečenecká vlna, ale popularitu by im znižovať nemali, lebo občania sa inštinktívne zomknú okolo lídra, ak nejaký existuje. Vlastne chce dosť snahy, aby to bolo inak.

Na začiatku covidu to platilo aj na Slovensku, ale výkon koalície dôveru rýchlo zrazil do suterénu. Z tohto hľadiska je ruská vojna na Ukrajine pre vládu druhou šancou, ako si posilniť dôveru. Zdá sa, že aspoň zo začiatku to tak aj funguje (veď počkajme na čísla dôveryhodnosti), ale na obzore už sa objavujú mraky.