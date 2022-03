Sociálny systém myslí na všetkých okrem najchudobnejších (komentár)

Politici hľadali obete a našli dôchodcov.

Pozornosť slovenských politikov sa síce na krátky čas otočila smerom k vojne, ale veci sa vracajú do normálu. Už prišli na to, kto je obeťou situácie, keď korona existenčne ohrozila celé hospodárske odvetvia, desaťtisíce ľudí prišli o živobytie alebo sa zadlžili po uši a Putin by najradšej vyvolal paneurópsky konflikt: dôchodcovia. Ako vždy.

Netýka sa to iste všetkých politikov, takže radšej menovite. Hlas si z dôchodkov urobil svoju jadrovú tému a hovorí o nich v jednom kuse. Keď sa na prelome rokov začalo hovoriť o kompenzáciách vysokej inflácie, Peter Kremský z OĽaNO spomenul, že osobitné miesto budú mať "samozrejme" dôchodcovia.

No a najnovšie sa do veci zapojila aj prezidentka a vyzvala politikov, aby seniorom schválili dodatočnú dávku. No. Ťažko to napísať tak, aby sa to nikoho nedotklo, ale fakty sú prosté. Posadnutosť politikov a spoločnosti starobnými dôchodkami svedčí buď o neinformovanosti, alebo politickej perfídnosti. Inak sa nedá.