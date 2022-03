Keď som v roku 2014 prirovnala Putina k Hitlerovi a Stalinovi, vypli mi mikrofón

Prejav zaznel 8. 3. 2022 v pléne Európskeho parlamentu.

Nemôžem si viac vážiť toto pozvanie a túto jedinečnú príležitosť vystúpiť tu na Deň ženských práv v pravdepodobne najtemnejšej hodine v Európe od roku 1939.

Väčšinu svojej literárnej kariéry som hovorila za ženy a v mene žien. V písaní som sa zamerala na vyjadrenie skúseností žien vystavených násiliu, živých aj mŕtvych, ktorých pocity, nápady alebo úspechy boli ignorované, znehodnotené alebo jednoducho zabudnuté.

Hovorila som za práva žien, aby netrpeli diskrimináciou a rodovou nerovnosťou, za ich právo žiť v súlade s ich vlastnými želaniami a preferenciami. Toto je však prvýkrát, čo sa musím postaviť za právo ženy na život.

Horšie ako maštaľ

Ukrajinci sú silný národ. Zdá sa, že to mnohých na Západe prekvapilo. Keby to tak nebolo, neprežili by sme Stalinovu genocídu, strašný hladomor v roku 1933, ktorý väčšina tu zastúpených krajín ešte stále neberie na vedomie.

A tiež sme národ silných žien. Spolu so zvyškom sveta musím so slzami v očiach obdivovať svoje krajanky, ktoré teraz bojujú po boku našich mužov. Pripojili sa k armáde a silám civilnej územnej obrany. Riadia distribúciu zásob v našich obliehaných mestách, z ktorých niektoré, ako napríklad Mariupoľ, sú teraz na pokraji humanitárnej katastrofy.

Rodia v bombových krytoch pod dohľadom lekárov online. Ukrajinskí lekári medzitým vytvorili na facebooku stránky, ktoré ponúkajú návod, ako môžu ženy po 37. týždni tehotenstva bezpečne donosiť deti v protileteckých krytoch. Obraz, ktorý mi pripadá takmer biblický, ako sa tisíce Márií ukrývajú so svojimi novorodencami, vyhýbajúc sa Herodovi v pivniciach, na staniciach metra a iných stajniach.

Áno, sme silní a vďační za vašu podporu a obdiv. Problém je v tom, že Putinove bomby nezastaví sila nášho ducha. A deti narodené v bombových krytoch zomierajú na sepsu spôsobenú prachom, ktorý na ne počas útokov pršal, Máriina stajňa bola oveľa hygienickejšia.

Koná ako teroristi

Od 24. februára, keď Rusko spustilo inváziu koncipovanú ako blesková vojna, ktorú však zmarilo zúrivé odhodlanie našej armády a mobilizovaných civilistov, sa znovu potvrdilo jedno z neotrasiteľných pravidiel histórie: v každej "horúcej" vojne sú ženy najzraniteľnejšie ciele.

Už len preto, že sú to ženy, ktoré zostávajú, aby sa starali o tých, ktorí to potrebujú, o deti a starých ľudí.

A je to presne tento živý štít, ktorý Vladimir Putin teraz používa na zlomenie hrdinského odporu Ukrajiny. Keď nedokázal dobyť Kyjev, začal ostreľovať obytné štvrte vrátane základných škôl, škôlok a nemocníc.

Dovoľte mi zdôrazniť toto: každá chvíľa váhania západných politikov a rozhodujúcich činiteľov NATO o tom, či poskytnúť Ukrajine protilietadlové zbrane, nehovoriac o bezletovej zóne, každá prestávka na kávu počas vašich diskusií o tom, ako zasahovať bez toho, aby ste vyprovokovali Putina k ďalšiemu postupu, stojí niečí život.

A s najväčšou pravdepodobnosťou ide o civilistu – ženu alebo dieťa.