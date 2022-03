Týpek z Kremľa obnovuje kalifát. Diskutujme! (komentár)

Sú to radikáli, ale takí naši.

Nie je to tak dávno, čo bol systém utečeneckých kvót obhajovaný apelmi na našu predstavivosť. Že, aha, teraz sú to Sýrčania a Iračania, ale predstavte si, že sa niečo stane za východnou hranicou a pohne sa vyše 40-miliónová krajina.

Tak, už si to vieme predstaviť.

V štáte sa bránime systému našich a nenašich, ale v prípade utečencov tak zjavne konáme.

To by ešte nebola taká ujma, len sme sa odhalili, že máme problém s inou kultúrou a farbou pleti. Existujú na to pomenovania, ale kadekto by sa urazil, zostaňme preto nekonkrétni.

Horšie ako ujma na imidži národa sú škody na bezpečnosti. A tie sa dejú, keď aj radikálne ideológie, ktoré nezvratne ničia ústavný poriadok a demokratickú klímu, delíme na naše a cudzie.