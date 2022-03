Ani ruská brutalita, ani ukrajinské utrpenie Úniu nepresvedčili (komentár)

Obrancovia si zaslúžili maximum.

Výsledky versaillského summitu lídrov sú na prvé počutie rozpačité. Zdá sa tak najmä zo skutočnosti, že štatút kandidátskej krajiny nebol Ukrajine priznaný, a konsenzus nedosiahli ani v otázke zrýchleného prístupového procesu.

Nad najvyšším spoločným menovateľom dvadsaťsedmičky, že EÚ je pripravená pokračovať v integračnom procese Ukrajiny, ktorá je „jasne na ceste do Únie“, Zelenskyj a spol. plesať určite nebudú.

Do debaty štátnikov nedovidieť, ale aspoň čo do symboliky si hrdinskí obrancovia Kyjeva a iných miest zaslúžili maximum možného. To zostala Únia Ukrajincom dlžná. Prípadný protiargument (obava), že ak Ukrajina, tak prečo nie Gruzínsko a Moldavsko, by rýchlo odoznel.

Víťazný ryk Orbána, že ďalšie sankcie nebudú zahŕňať embargo na ruskú ropu a plyn, ohlasuje druhú nedohodu. To však neleží na svedomí iba maďarského premiéra.