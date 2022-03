Ako Ľuboš Blaha klame a týra vás (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ľuboš Blaha vo voľbách 2012 kandidoval z 85. miesta, získal 1195 preferenčných hlasov a niekoľkonásobne ho predbehli aj Brixi s Martvoňom. Inými slovami: nikto ho nepoznal a kto ho poznal, toho nezaujímal. Možno vtedy si uvedomil, že takto to ďalej nejde.

Vo voľbách v roku 2016 kandidoval z 38. miesta a získal 2746 hlasov, v roku 2020 už s viac ako 60-tisíc hlasmi skončil na šiestom mieste. Niečo sa medzitým stalo.

Stal sa mu facebook. Aj podpredsedom Smeru je iba vďaka tomu, že to vie s tými internetmi. To by samo osebe nemuselo byť problém – teda aspoň nie hlavný –, nebyť toho, čo Ľuboš Blaha na facebooku robí.

Ľuboš Blaha totiž na facebooku manipuluje a klame. Nie je to pocit ani názor, ale fakt, no a keďže každý fakt si zasluhuje dôkazy, poďme na to.

Ako vyzerá manipulátor