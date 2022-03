„Genocídu“ v Donbase sme naozaj zanedbali (komentár)

Kremeľský príbeh poslúžil ako obhajoba vojny proti Ukrajine.

Sú také milé časy, že keď Rusko z dlhej chvíle napadne suseda, ktorý mu nikdy nič neurobil, napokon sa ešte musia obhajovať tí, čo útočníka vyzývajú, aby prestal bombardovať civilistov. Vraj – kde sme boli počas uplynulých ôsmich rokov, keď sa diali zločiny v Donbase?!

Zaujímavá a svojím spôsob dobrá otázka. Vskutku platí, že moderné ruské zločiny na území Ukrajiny majú prinajmenšom osemročnú históriu.

Ale ilegálnu anexiu Krymu, rozdúchanie a podporovanie vojny v Donbase prostredníctvom „dovolenkárov“ a zbraní sme tu predsa nikdy nezľahčovali a už vôbec nepopierali.

Na druhej strane, možno sme sa naozaj málo venovali kremeľskému príbehu o „genocíde“ v Donbase.

Iste, vo vojne zomierajú aj civilisti a platilo to aj v Donbase. Ale genocída je niečo iné a keby sa diala, Rusko by sa obrátilo na zodpovedajúce fóra, predkladalo by dôkazy a volalo na miesto medzinárodných vyšetrovateľov.

Nič také neurobilo, len trepalo a klamalo.