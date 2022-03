Ako sabotovať pomoc? Žilinka vie (komentár)

Paragraf na službu cudzej moci máme, ale na službu cudzej bezmocnosti nie.

Generálprokurátor sa rozhodol nie vyvodiť zodpovednosť za absolútne nepatričnú návštevu a nepatričné porovnávanie obrannej dohody s okupáciou Československa, kdeže.

On to vyvážil návštevou ukrajinskej prokurátorky a podpisom spolupráce s jej inštitúciou. Vybavené!

Do domácej debaty prispel nedávno vyvesením zákona, ktorý zakazuje službu v cudzom vojsku. Ak je vôľa, je to odstrániteľná prekážka. Ale Žilinka radšej zdôrazňuje, že za žoldnierstvo by sa mohlo aj trestať.

Fajn, tu síce tiež robil politiku, ale aspoň mal na to existujúci paragraf. V poslednom jeho upozornení, aby niekto nerobil niečo tak, že zanedbá domácich občanov – Kto? Čo? Je to trestné? – už ani podkladu v práve niet.