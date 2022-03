Si proruská či proamerická, pýtajú sa lekárky

Nič sa nezmenilo, iba téma. Okruhy v hlavách bežia ďalej rovnako.

Autorka je lekárka a spisovateľka, žije v Michalovciach

Treba žiť a nie starať sa o nejakú vojnu za hranicami, hovoria ti presne tak ako predtým o covide. Čo na tom, že teba sa to reálne týka, rušíš im ich ezoterické svety.

Článok pokračuje pod video reklamou

A ktovie, ako to tam je, veď aj fotky z Bergama s rakvami vraj boli fejky. A keď sa opýtaš, kto vyhnal tie masy ľudí na hranice a donútil ich zbaliť sa do jednej igelitky, dozvieš sa, že to nie sú len úbohé matky s deťmi, ale kopa čiernych a všetci-vieme-kto.

Áno, všetci vieme, že hranice teraz prejde ktokoľvek.