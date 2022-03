Naozaj ideme Ukrajincom závidieť vykurované stany?

Autor je analytik, publicista a expert na európsku politiku

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uplynuli dva týždne, počas ktorých musel každý Európan pôvodom zo Slovenska cítiť nezvyklú zmes pocitov, od príjemného prekvapenia až šoku až po hrdosť a vďačnosť.

Spôsob, akým členské štáty a najmä ich občania reagovali na vojnu na susednej Ukrajine, bol a stále je hodný obdivu.

Zároveň však bolo od začiatku jasné, že je len otázkou času, kedy sa objavia prvé príznaky únavy medzi dobrovoľníkmi pomáhajúcimi ľuďom priamo na ukrajinsko-slovenskej hranici.

Tá chvíľa prišla a už nielen na sociálnych sieťach, ale aj v médiách zaznieva čoraz viac kritických hlasov, ktoré upozorňujú na podľa nich nedostatočný výkon štátu pri riešení praktických problémov spojených s príchodom čoraz väčšieho počtu vojnových utečencov.

Bolo by však chybou myslieť si, že táto kritika, jej obsah aj forma sú čisto slovenským fenoménom – podobná nálada medzi dobrovoľníkmi vládne napríklad aj v susednom Poľsku. Zatiaľ čo tamojšia vláda tvrdí, že všetko funguje ako má a v situácii, ktorá svojimi rozmermi ďaleko prevyšuje bežné nároky na správu štátu, svoje úlohy plní veľmi dobre.

Rovnako ako u nás, aj v Poľsku vláda vyzdvihuje svoje koordinačné a ochranné úlohy; rovnako ako u nás, aj tam jej výkon v tejto oblasti dobrovoľníci kritizujú.

Sami máme málo!

Príznaky únavy sa však objavujú aj vo vnútrozemí. V pondelok usporiadala tlačovú konferenciu Jednota dôchodcov Slovenska a pozvala na ňu nielen profesionálnych odborárov z OZ KOVO, ale napríklad aj zástupcov nášho rodinného klenotu - kúpeľníctva.

Témou bolo zdražovanie a požiadavka mimoriadnej valorizácie dôchodkov, zvýšenia financovania zdravotníctva, vyšších platov pre zdravotné sestry, skrátka, masívnejšia sociálna pomoc.

Pozoruhodné však bolo vystúpenie riaditeľa prírodných jódových kúpeľov Číž. Je až neuveriteľné, že v čase hysterického vykupovania jodidu draselného z lekární to bol práve on, kto pokladal za potrebné povedať, že suma 50 eur, ktorou štát prispieva dôchodcom na kúpeľnú liečbu, je smiešna v porovnaní so sumami, „ktoré posielame niekde do zahraničia na podporu nie nášho obyvateľstva. A toto je memento nás kúpeľníkov, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či vieme pomáhať ako štát cudzincom, keď nepomáhame ani vlastným občanom, ktorí tú pomoc nevyhnutne potrebujú.“

V spoločnom stanovisku z tlačovej konferencie potom zúčastnené organizácie podľa TASR uviedli, že ľudia potrebujú svoje istoty. „Apelujeme preto spoločne na vládu, aby prehodnotila svoje priority a dala na prvé miesto záujem svojich obyvateľov."

Je to únava iná. Morálna

Tento druh únavy je trochu iný, ako únava dobrovoľníkov, ale aj policajtov, vojakov, hasičov či úradníkov po dvoch týždňoch dvanásťhodinových služieb na hraničnom prechode Vyšné Nemecké. S trochou zjednodušenia by sa dalo povedať, že zatiaľ čo v prvom prípade ide o únavu fyzickú, kúpeľníci a spol. vykazujú príznaky únavy morálnej.