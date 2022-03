Vrahovia sa sťažujú na farbičky (komentár)

Korčok Rusom odvetil správne.

Orwell by síce poľahky vymyslel názov Sledkom, ale či to platí aj o celej situácii so Slavínom, ťažko povedať.

Rusko práve teraz nemá lepšej roboty ako vyšetrovať, kto obkydal Slavín farbami ukrajinskej zástavy. Má to na starosti spomínaný Sledkom, čo je vyšetrovací výbor Ruskej federácie, predtým to bol vyšetrovací výbor generálneho prokurátora RF.

Podlieha priamo prezidentovi a má veľmi svojrázne predstavy o svojich právomociach na našom území. Ak však zistí, že to bola úplnou náhodou provokácia, aj tak nám to nepovie, ale to je vedľajšie.

Bezočivosť tónu, akým teraz odpovedajú nášmu ministerstvu zahraničných vecí, hovorí jasnou rečou.

Hoci sa aj u nás našlo viacero ľudí, ktorí nevyužili príležitosť mlčať, čím pozdravujeme konkrétne primátora Bratislavy Matúša Valla, najlepšiu odpoveď poslal práve minister Ivan Korčok.

Je úplne jasné, že nešlo o umelecké dielo, tým by bolo napríklad nasvietenie ruskej ambasády v daných farbách. Rovnako je jasné, že išlo o kvalifikovateľný trestný čin a naša polícia koná.

To by nám aj mohlo stačiť, nemusíme sa červenať ako na prvom plese, že niekto ublížil kameňu farbou.