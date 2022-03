Sankcie treba udržať až do konca Ruska (komentár)

Útok na Ukrajinu je "len" prejav rakoviny ruskej duše.

Keďže každý deň sa dozvedáme o nových zverstvách armády v službách ruského nacistického režimu, je asi prirodzené, že dychtivo vyhľadávame čokoľvek, čo je aspoň predzvesťou dobrých správ. Túto úlohu plnia aj slová Zelenského poradcu Arestoviča, ktorý sa trochu rozrozprával o mierových rokovaniach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vraví, že mier môže zavládnuť aj do týždňa, a aj keď Rusi nasadia do boja všetko vrátane väzenských dozorcov a Sýrčanov, do mája nevydržia. Samozrejme, každý deň ruského bombardovania divadiel, škôl a nemocníc je desivý, ale inak to znie povzbudzujúco, nie?

Skúsme predpokladať, že Arestovič má pravdu, tak ako keď pred niekoľkými rokmi sebaisto tvrdil, že Rusko na Ukrajinu skrátka zaútočí a za najkrízovejšie roky označil 2021 a 2022. Napriek úľave z konca vraždenia a utrpenia by sa Západ nemal nechať obmäkčiť a poľavovať v sankciách.