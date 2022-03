Heger urobil chybu, ale k zlyhaniu sa postavil štátnicky seriózne

Článok pokračuje pod video reklamou

Udalosť týždňa

Ukrajina. Fakticky na všetkých frontoch sa postup ruských vojsk zastavil. Kým pred vpádom unisono znelo, že dobytie takej či onakej kóty (mesta) je otázkou času, generáli (západní) sa dnes zhodujú, že Rusi Kyjev nielenže nedobyjú, ale nedokážu ho ani obkľúčiť.

Keby na to mali zdroje, dalo by sa domnievať, že takýmto patom-nepatom, keď pechota a tanky sa vpred neposúvajú, len zo vzduchu sem-tam čosi zbombardujú, chce Putin pomaly lámať Zelenského a spol. S taktikou, že súc konfrontované deň za dňom so stovkami zabitých civilistov a deštrukciou „stalingradských“ rozmerov musí ukrajinské vedenie „vymäknúť“.