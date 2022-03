Vidíme znamenia ruského zmaru (komentár)

Rusi nezavrhli ani scenáre z Grozného či z Aleppa.

Keby mal niekto ešte pochybnosť, že vpád na Ukrajinu sa nevyvíja podľa predstáv Kremľa, indície o zlyhaní vychádzajú priamo od Putina či z jeho najbližšieho okolia.

Domáce väzenie pre šéfa tajnej služby a jeho (údajne) štyroch podriadených, čo vraj nariadil osobne vodca, úniky do médií (nedalo sa to utajiť) interpretujú ako korupčnú záležitosť. Experti však uvádzajú – do nohy – ako dôvod totálny výbuch rozviedky.

Vraj odovzdávali Putinovi iba také informácie, ktoré chcel počuť. Zlyhanie „oddelenia operatívnych informácií“ tak zapríčinilo, že armáda šla na Ukrajinu ako na výlet. Velitelia nepočítali s reálnym odporom a podľa toho aj s vojakmi komunikovali.