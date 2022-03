Pomáhame všetci a ešte dlho budeme

Tentoraz výhovoriek, prečo nepomôcť, niet.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Roky rokúce sme v tej našej východnej časti Európskej únie odmietali postarať o utečencov. Vždy sa na to našlo dostatočné množstvo „dôvodov“. Cudzia kultúra, iné náboženstvo, zvyky, hodnotový systém...

Veľké vlny utečencov zo Sýrie a z iných krajín nás prakticky obišli aj preto, že sme odmietli byť solidárni s našimi západoeurópskymi partnermi. Ak aj nejakí prišli, vytvorili sme im také otrasné podmienky, že väčšina z nich rýchlo odišla na západ.

So začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu sa však všetko radikálne zmenilo. Tentoraz nás utečenci neobchádzajú, mnohí z nich u nás chcú aj zostať, pretože v Česku, na Slovensku a v Poľsku sa so svojím rodným jazykom, prekladačom v mobile a so širokou škálou gest aspoň nejako dohodnú.

Navyše už tu niektorí majú dlhodobo zamestnaného partnera, partnerku alebo niekoho známeho.