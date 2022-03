Začnime hovoriť aj o ruských ekologických zločinoch (komentár)

Po Putinovi zostane toxický prach.

Vojna na Ukrajine je aj environmentálna katastrofa. Nemali by sme na to zabúdať. Samozrejme, vedľa zbombardovaných nemocníc, mŕtvych deťoch, najatých čečenských hrdlorezoch, ktorí plienia a znásilňujú, a popri svedectvách o veľkých mestách zrovnaných so zemou sa táto téma nezdá až taká pálčivá.

Ale to, že vojna vytvára aj riziká, na ktoré budú doplácať ďalšie generácie, susedné krajiny a možno aj celý svet, nie je zanedbateľné.

V skutočnosti je veľmi pravdepodobné, že okrem vojnových zločinov budeme môcť Putinovi a spol. pripísať aj zločiny environmentálne.

Na vlastné oči sme už videli, že Rusko sa neštíti používať najhrubšiu silu v oblasti jadrových elektrární. Milovník veľkých šeliem sa bude sotva zapodievať myšlienkou, či z nich unikne trochu rádioaktívneho žiarenia.