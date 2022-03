Čo myslia Blaha, Kaliňák, Danko a Uhrík, keď kričia: Nedajme sa zatiahnuť (komentár)

Ich argumentácia je zákerná.

Proruská úderka – neformálna aj politická - opakuje posledné dni naratív „nedajme sa zatiahnúť do vojny“.

Otáča ho zo všetkých strán, ale v zásade hovorí o tom, aby sme nepomáhali vojensky a materiálne Ukrajine, pretože tým nahneváme inak dobrotivého cára Voloďu, ktorý sa následne bude chcieť pomstiť aj na našom malom Slovensku.

No vojnu rozpútal práve ten Voloďa, ktorého tak vzývajú, gratulovali mu k narodeninám alebo si s ním úslužne podávali ruky na audienciách v Moskve.

Nie je to žiadna cudzia vojna, ako sa nám snažia nahovoriť, nie je to spor USA - Rusko, nie je to denacifikácia Ukrajiny. Je to vojna Vladimira Putina, jeho príkazy, jeho armáda, jeho bomby, jeho obete. A oni to dobre vedia.