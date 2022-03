Koho sa najviac dotkne zdražovanie (analýza)

Jarmila Lajčáková je poradkyňa prezidentky SR, Libor Melioris je ekonóm pracujúci v Kancelárii prezidentky SR

Svetovou ekonomikou sa prevalí silná inflačná vlna a nevyhne sa jej ani Slovensko. Inflácia v tomto roku bude bližšie k desiatim než k piatim percentám. Za mohutným rastom cien sú problémy globálneho výrobného reťazca v dôsledku epidémie covidu-19. Svetová ekonomika zatiaľ nedokáže vyrábať tak efektívne a lacno ako pred pandémiou.

Svojím dielom prispela uvoľnená fiškálna a monetárna politika, ktorá síce zabránila recesii a masívnej nezamestnanosti počas pandémie, ale teraz si vyberá svoju daň v podobe rastu cien.

Súčasťou príprav Ruska na inváziu na Ukrajinu bolo škrtenie dodávok plynu do Európy, ktoré sa premietlo do skokového rastu cien energií pre domácnosti aj pre podnikateľov. Vojna na Ukrajine a panika z možného nedostatku potravín vytlačila ceny pšenice na svetových trhoch na historické maximá.

Razantný rast cien sa dotkne všetkých spoločenských skupín na Slovensku. Ich schopnosť spracovať tento šok je veľmi rôzna.

Zamestnanci zdražovanie zvládnu

Našu spoločnosť môžeme nahrubo rozdeliť do troch skupín – na zamestnancov, seniorov a ľudí primárne závislých od rôznych druhov sociálnej pomoci.

Slovenský trh práce vykazoval v poslednej dekáde výborné výsledky. Od roku 2014 poklesol počet nezamestnaných na polovicu a zamestnanosť vzrástla o 200-tisíc osôb. Počet zamestnaných ľudí je, napriek dvom rokom pandémie, najvyšší v histórii Slovenskej republiky.

V uplynulých rokoch sme pozorovali masívny rast miezd. Priemerná mzda očistená o infláciu narástla za posledné tri roky o 10 percent a v porovnaní s rokom 2014 dokonca o 27 percent. Veľmi dobrou správou je, že rast bol relatívne homogénny a rýchlo rástli aj nízke platy.

Charakter slovenského trhu práce, z ktorého do dôchodku odchádza výrazne viac ľudí, než na neho prichádza zo škôl, podporí rast miezd aj v najbližších rokoch. Ak by inflácia v tomto roku dosiahla aj 10 percent, tak by sa kúpna sila priemerného slovenského zamestnanca vrátila na úroveň z konca roka 2019.

Drvivá väčšina zamestnancov má kapacitu, aby skokový nárast cien v tomto roku zvládla.

Pre seniorov to bude ťažšie

Dôchodcovia pocítia rast cien výraznejšie. Systém valorizácie dôchodkov kopíruje s oneskorením jedného roka infláciu a udržuje približne konštantnú kúpnu silu dôchodkov.