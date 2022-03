Vojna na Ukrajine nám poskytla celý rad ponaučení

Existenčné problémy nám zaklopali na dvere a nedá sa to nepočuť.

Autor je člen Slovenského ochranárskeho snemu, pôsobí v ÚM STU

Vojna na Ukrajine sa zrejme tak skoro neskončí, ale už nám poskytla celý rad ponaučení.

Tie z ríše (o)branno-bezpečnostnej, ekonomicko-sankčnej či migračnej prenechám povolanejším a zmienim sa len o niektorých iných s dôrazom na vzájomné súvislosti.

Ako platíme Putinovu vojnu a čo nás ešte čaká

Energetické suroviny.

Slovensko dostalo definitívne príučku, že jednostranná energetická závislosť od štátu, v ktorom navyše vládne autoritatívny režim, je bezpečnostné riziko prvej kategórie, ohrozujúce našu nezávislosť, suverenitu a slobodu. A aby toho nebolo málo, každé euro, ktoré zaplatíme za ropu, plyn, jadrové palivo i vyvezený odpad, sa dá použiť na agresiu voči susednej krajine a, nedajbože, i voči nám samotným.

Signálov, že je to tak, bolo už v minulosti viacero. No akosi sme ich prepočuli. O to naliehavejšie teraz zazvonil budíček.

Jadrová energetika.