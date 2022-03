Ako zlíznuť ekonomickú smotanu súčasnej situácie

Kto chce prilákať ruských IT špecialistov, mal by ich čo najviac podporiť.

Autor je programátor

Vo februári a marci 2022 opustilo Rusko okolo 70-tisíc pracovníkov IT. Ruské banky v tomto období zdvojnásobili počet otvorených pozícií v IT oblasti. To isté platí pre rôzne rezorty štátnej správy.

Podľa prognózy Ruskej asociácie elektronických komunikácií odíde v apríli 2022 ešte ďalších 100-tisíc ľudí. IT odborníci opúšťajú krajinu následkom prudko sa zhoršujúcej ekonomickej aj politickej situácie. Nepomáhajú ani početné opatrenia, ako je napríklad odklad vojenskej služby, ktorými sa ich štát snaží udržať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Druhú vlnu brzdí len to, že cestovné lístky sú drahé, dopravné možnosti sú obmedzené, ceny za bývanie v Tbilisi a Jerevane prudko stúpli a Rusov nikde nikto nevíta. Nie je tiež možné vykonávať peňažné prevody do zahraničia.

Generálna riaditeľka bezpečnostnej firmy InfoWatch Natália Kasperská sa domnieva, že utekajú najmä mladí IT ľudia s „citlivou psychikou“.