Kto Mikulcovi bráni komunikovať (komentár)

Formát nadávania kritikom je vyslovene nešťastný.

V stredu bude počas odvolávania dosť času preopakovať si hriechy a zlyhania ministra Mikulca. Skúsme preto chytiť problém z iného uhla, keďže na rozdiel od opozície nie je naším cieľom, aby vláda pri zvládaní úloh pohorela, ale aby sa jej darilo. Pričom sa snažíme nebyť mechom udretí a upozorňovať na problémy.

Podľa tohto kľúča nahliadame aj na to, ako sa javí práca ministra Mikulca.

Pravda je, že počas pandémie bol prudko nenápadný a vlastne celú testovaciu agendu prenechal Igorovi Matovičovi. Pôsobil dojmom, že sa sústredí na policajnú zložku, keď sa však strhla mela medzi vyšetrovateľmi, do popredia vystúpil Boris Kollár a prebral komunikáciu na seba.

Hyperaktívny šéf NR SR presýtil povetrie pochybnosťami, či sa nevyšetruje až príliš a či by azda aj "druhá strana" nemala ubrať. To bola taká facka Mikulcovi, že aj Will Smith by pozeral, ale minister sa uspokojil s mantrou o rozviazaných rukách a išlo sa ďalej.

V prípade utečeneckej krízy to mohlo byť inak.