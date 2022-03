Zelenskyj na Orbána použil zmenšovacie kúzlo (komentár)

Už to nebude Viktorov Visegrád.

Razancia, s akou sa nová vláda u susedov hlási k pomoci Ukrajine, prekvapí aj optimistickú pozorovateľku.

Slová českej ministerky obrany naznačujú, že smieme dúfať aj vo viac ako len rozštiepenie Visegrádu na dve nerovné časti s rozdielnym vzťahom k Bruselu. (Čiže k vyžarovaniu demokratických štandardov a ľudskoprávnych noriem.)

Článok pokračuje pod video reklamou

Ukrajina – okrem mnohého iného – totiž môže zmeniť aj samotný Visegrád.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stretnutie ministrov obrany V4 nebude pre postoj Maďarska k Rusku Čítajte

Ministerka Černochová pomerne okázalo zamietla pozvanie na stretnutie kolegov z V4, ktoré sa v týchto dňoch malo konať v Budapešti. Úplne by postačilo, ak by ako dôvod uviedla, že v Maďarsku cez víkend prebehnú voľby a ona sa chce držať ďalej od kampaní.

Už to by bolo dostatočné gesto voči Orbánovi, ktorý by so schôdzkou marketingovo pracoval a pokračoval v sebaprezentácii hovorcu regiónu a novej Európy oslobodenej od povinnosti pomáhať.