Ceny energií rastú, utečenci sú za dverami a česká vláda ide sporiť

Autor je šéfredaktorom Českého rozhlasu Plus

Je pravdepodobné až isté, že budúcu vlnu covidu nespôsobia ukrajinskí utečenci, a je tiež pravdepodobné až isté, že si to časť spoločnosti bude myslieť a nikto jej to nevyhovorí.

Pred pár dňami sa na tom zhodli experti na pražskej konferencii s názvom Racionálne prístupy ku covidu-19, ktorú organizovala Akadémia vied.

Evolučný biológ Jaroslav Flegr, imunológ Václav Hořejší, ale aj filozofi, demografi a ďalší odborníci sa obzerali za dvoma rokmi pandémie a snažili sa opísať, čo s českou spoločnosťou urobia stovky tisíc utečencov z Ukrajiny a ďalšie krízy.

Ten obrázok nie je pekný.

Vieme, ako spoločnosť spracováva krízy

Pritom Česko je v porovnaní so Slovenskom v lepšej bezpečnostnej situácii a mohlo by to využiť. Nemá hranicu s Ukrajinou, spoločnosť nemusí spracovávať informácie o rozmiestňovaní vojakov NATO na svojom území, nemusí riešiť zbraňové systémy a ďalšie znepokojujúce okolnosti.

Nemá vojnu za humnami a nemusí počúvať slová ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, že Moskva nedopustí, aby Ukrajina prevzala systémy protivzdušnej obrany S-300, na ktorých odovzdanie Slovensko vyjadrilo predbežnú ochotu. Pretože tie slová môžu s ohľadom na absolútnu nepredvídateľnosť konania Kremľa znamenať úplne všetko.