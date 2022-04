Zeman zachraňuje svojich najvernejších (český zápisník)

Prezident nás pred definitívnym odchodom donútil debatovať o zrušení milostí.

Autor je komentátorom českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Vždy, keď máme pocit, že je okolo prezidenta Miloša Zemana dlhší čas podozrivý pokoj a že sa hlava štátu správa v podstate ako celkom normálny politik ctiaci demokratické inštitúcie, ozve sa z Hradu výstrel: Stále sme tu a teraz vám ukážeme!

Takže nám to Miloš Zeman ukázal v utorok, keď oznámil, že omilostil Miloša Baláka, šéfa Lesnej správy Lány patriacej pod prezidentskú kanceláriu, ktorého len minulý štvrtok definitívne odsúdili na tri roky väzenia za zmanipulovanie verejnej zákazky za dvesto miliónov korún.

Môžeme to vziať celkom skrátka: Je to obyčajný výsmech, nezakrytý odkaz prezidenta, že je pripravený do posledného dňa v úrade (teda do 8. marca budúceho roku) obhajovať akéhokoľvek zlodeja zo svojho najbližšieho okolia.