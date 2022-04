Prečo sa teraz skladáme na pomoc Ukrajincom viac ako našincom?

Môžeme pomôcť bez toho, aby sa to dotklo nášho štandardu.

Autor je člen Slovenského ochranárskeho snemu

Oceňujem našu občiansku mobilizáciu na pomoc Ukrajine. Teraz ide o to, aby nebola len chvíľková, ale aby bola dlhodobá. Finančné dary nie sú všetko, ale patria k najefektívnejším formám pomoci.

Keby sme spolu počítali, ak odhadom dva milióny príslušníkov strednej vrstvy (zárobkovo činné osoby plus dôchodcovia s priemerným a vyšším príjmom/dôchodkom, bez hypotéky a pod.) poskytnú na tento účel v priemere len desať eur mesačne, bude to v súčte predstavovať solídnych 20 miliónov. Keď 50 eur mesačne, bude to sto miliónov, a keď 100 eur mesačne, bude to neuveriteľných 200 miliónov!

Bez toho, aby sa to citeľnejšie dotklo nášho životného štandardu, môžeme výrazne pomôcť. Myslím si, že je to výzva hodná všetkých slušných ľudí, ktorí si to môžu dovoliť.

Neraz počujeme otázku: prečo pomáhať cudzincom, keď aj u nás je dosť odkázaných?