Kvalitu života si musíme zvýšiť múdro

Do roku 2025 sa môže Európska únia úplne zbaviť závislosti od ruského zemného plynu.

Autor je koordinátor pre energetickú transformáciu Priatelia Zeme-CEPA

Predstavme si Slovensko, v ktorom nám na vykurovanie a chladenie dobre zateplených budov postačí len polovica dnes využívanej energie.

Slovensko, kde by si aj chudobnejší ľudia ohrievali vodu solárnymi systémami a tepelnými čerpadlami a kde by i boháči využívali kvalitnú verejnú dopravu alebo jazdili na bicykloch.

Aké by len bolo žiť v krajine, v ktorej by sme dobre rekvalifikovali pracovníkov vo fosílnych odvetviach a kde by veľké firmy zdaňovali podľa toho, koľko znečistenia produkujú... Viete si predstaviť Slovensko, v ktorom by boli sociálne zraniteľné skupiny chránené pred geopolitickými výkyvmi a regióny energeticky šetrné až sebestačné, a tým aj odolnejšie?