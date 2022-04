Voľby v Maďarsku sa neudiali v štandardnej demokracii.

Prehra pre Viktora Orbána nebola alternatíva. Nič nenechal na náhodu. Vsadil na dobre osvedčený strach.

Ale nebezpečenstvo nevidel v Rusku, nehovoril o vojnových zločinoch Vladimira Putina. Ešte aj deň pred voľbami strašil svojich voličov, že ak vyhrá opozícia, stiahne Maďarsko do cudzej vojny, ktorá sa Maďarov netýka.

Keď Orbán niečo povie, tak to počujú všetci Maďari a počujú to často. Ak sa opozícia ohradí, tak to počuje len menšia časť krajiny.