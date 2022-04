Platba rubľom za plyn je Sulíkov Sputnik (komentár)

Minister nad plytkými hrobmi pristupuje na Putinove podmienky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po tom, ako Igor Matovič potvrdil, že ísť po Sputnik by bol dobrý nápad hoc aj po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, sme si mohli hovoriť, že táto zem človeka, ktorý menej rozumie súvislostiam, azda ani nenosila.

Ak by išlo o životy, urobil by som to, rozhodil rukami Igor Matovič vo falošnej dileme. Po tomto výroku už bolo aj nepodstatné, že podporuje Ukrajinu, lebo v skutočnosti je pripravený robiť nesprávne kroky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík pripustil platby v rubľoch za ruský plyn Čítajte

Matovič však má to šťastie, že je tu ešte Richard Sulík. Ktorý v čase, keď sa západní politici stavajú do radu, aby nad fotografiami popravených civilistov z kyjevských predmestí vyjadrili pohoršenie a trebárs sa aj zamysleli, či nie je čas na ďalšie sankčné kolo (nemecká ministerka zahraničia, francúzsky prezident), tak on verejne pripustí platbu v rubľoch za plyn.

Síce sme sa tak zmluvne nedohodli a Putin sa zjavne snaží uľaviť si zo sankčných boľačiek – hovoria experti –, ale keď treba, tak treba a Sulík rozhadzuje rukami.