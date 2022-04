Tu je Buča, tu skáčte (komentár)

Už hovoríme o genocíde a podľa toho sa treba správať.

Aj keď sme vedeli, že ruská fašistická horda pácha na Ukrajine vojnové zločiny, informácie o vraždení a znásilňovaní civilistov sú to, čomu sa v jazyku Shakespeara hovorí gamechanger.

Isteže, pre túto ruskú vojnu nemôže jestvovať žiadne ospravedlnenie, ale genocída je predsa len iný žáner. A podľa toho treba konať.

Svetoví lídri pri príležitosti medzinárodného dňa holokaustu každý rok prednášajú vety ako „nikdy viac“, „nezabudneme“ či „nedopustíme“. No, tak teraz majú príležitosť sa realizovať. Ako hovoril kolega Ezop – tu je Buča, tu skáčte.

So zažmúrenými očami sa ešte dá pochopiť, prečo medzinárodné spoločenstvo na Ukrajinu neposlalo trestnú výpravu, ktorá by vytlačila okupantov do Ruska. No váhanie s dodávkou ťažkých či sofistikovaných zbraní, nehovoriac o pokračujúcich platbách za plyn a ropu, už sa stáva morálne neudržateľným.