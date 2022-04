Andrej Babickij: z hrdinu zahraničných médií putinovským lokajom

Autorka je redaktorkou českého Deníka N



Andrej umrel 1. apríla. Sedí to k nemu. Miloval čierny humor a vedel s ním žonglovať ako nikto iný.

„Zajtra idem po telo,“ napísal mi náš spoločný priateľ A. J. „Najskôr do Rostova a odtiaľ do Donecka. Tam ho zoberiem a priveziem Ľude.“

Ľuda je Andrejova manželka.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Telo som vyzdvihol, dopravil do Rostova, rozlúčil som sa a dal ho spáliť. Teraz mám urnu v aute a idem do Moskvy. V sobotu bude pohreb. Príď, veľmi by som ťa tu potreboval.“

Nepôjdem. Nielen preto, že nemám ruské vízum. Nevedela by som, čo si povedať so starými parťákmi z vojen a katastrof, o ktorých sme svorne reportovali. Ukrajina medzi nami vytvorila neprekonateľnú priepasť.

Môj priateľ s talentom Hemingwaya

Boli sme priateľmi od roku 1992. Najlepšími.

Slobodné deväťdesiatky v Rusku uvoľnili ruky novinárom, ktorí sa na čele s ľuďmi ako Andrej Babickij pustili do práce.

Mohli sme písať, čo sme chceli, bez obáv o miesto alebo o život. Informovali sme o vojne v Čečensku a ruského ministra obrany Gračova nazývali vojnovým zločincom.

Andrej písal pre americkú rozhlasovú stanicu Radio Svoboda a mal ju rád. Otvorene sne sa smiali prezidentovi Jeľcinovi, keď si prihol viac, krok mu zneistel, jazyk ochabol, zrak sa zakalil.

Babickij bol kométa medzi nami, menej talentovanými, opatrnými a v jeho očiach prízemnými. Vždy toho vypil oveľa viac ako ostatní, a keď precitol, napísal článok, ktorý citovali aj renomované zahraničné médiá.

Jeho príbeh nie je len dramatickým príbehom človeka s neobyčajným osudom, ťažkým charakterom a hemingwayovským talentom. Je aj príbehom krajiny, v ktorej žil a tvoril.