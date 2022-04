Slováci podali priateľskú ruku Ukrajincom vo vojne s Ruskom

Bojujeme s vašou pomocou.

Autor je doktor vied vo verejnej správe, profesor, riaditeľ Výskumného ústavu politickej regionalistiky v Užhorode pri Užhorodskej národnej univerzite (Ukrajina)

Dvadsiate prvé storočie. Stredná Európa. Ukrajina. Vojna. Áno, na Ukrajine je vojna. Predtým sa na to ani nedalo pomyslieť. Rovnako ani na to, že európska demokracia bude vo veľkom ohrození. A to všetko preto, že ľudstvo podcenilo rast diktatúry.

Toto je Rusko, ktoré chce zničiť všetky ľudské hodnoty, ktoré dnes produkuje Európska únia, únia civilizovaných demokratických národov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Som Ukrajinec a chcem vám o nás povedať jednu jednoduchú pravdu. Chceme žiť v prostredí civilizovaných demokratických národov. Chceme mier, nie vojnu, normálny život. Ako u vás! A robili sme všetko možné pre to, aby sme sa k vám priblížili. Ale prišla hrozná vojna.

Ukrajinci okamžite začali brániť svoj štát, slobodu a demokraciu. A tento boj by nebol taký odvážny a úspešný bez podpory partnerov. Vďaka Bohu, že máme priateľov, ako ste vy Slováci, celá Slovenská republika.

Vzťahy medzi Ukrajincami a Slovákmi boli vždy na dobrej úrovni. Prispeli k tomu aj historické súvislosti. Aj spolunažívanie Zakarpatska so Slovákmi a s Čechmi v rokoch 1920 – 1939. Tieto tradície nemôže vymazať nijaký nepriateľ.