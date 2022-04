Ani výhovorky nemajú hotové (komentár)

U obyčajných na zdražovanie už odpovedali. Že Matovič je dobrý hospodár.

V týchto novinách už zaznel smiech, keď Eduard Heger vydával opatrenia na podporu očkovania, príspevok zdravotníkom a 13. dôchodok za predvídavú reakciu na rastúce ceny energie.

To bol začiatok februára. Dnes šéf parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš odpovedá na zvedavé otázky o zdražovaní takmer identicky.

Čas pokročil a patrilo sa teda aspoň na tých výhovorkách lepšie popracovať. U obyčajných sa však – ústami poslanca Šipoša - pustia radšej do vysvetľovania banalít, že ako sa také čosi, čo tu len tak ľahkovážne pýtame, vlastne ťažko pripravuje.

Rozumejte, hľadáme, komu treba dať a ako najlepšie zacieliť, no pritom strážiť peniažky, lebo pán Matovič je obdivuhodný hospodár a vlastne aj jeho pani manželka, a čo by si tak celkovo o nás pomysleli kadejaké prísne inštitúcie, keby sme rozhadzovali, mali by nás za márnotratníkov a nepožičali nám.