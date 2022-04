Kotleba má dobrého nástupcu. V Robertovi Ficovi (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Tak nám nezavreli Kotlebu, čo je zaiste škoda, ale o politických mŕtvolách len dobre. Marian Kotleba za tie roky pribral, spohodlnel a ukázalo sa, že aj nezmysly dokážu iní šíriť lepšie, takže mu ostáva iba plakať nad tým, ako ich pekne vychoval, ako si ich vypiplal a oni ho zradili, už mu ani nezavolajú.

Tak to chodí: aj Boris Jeľcin určil Vladimira Putina za svojho nástupcu a Putin potom vyhral prezidentské voľby a Jeľcin sedel doma a čakal, kedy mu ten Putin zavolá, a čakal a čakal a Putin mu nevolal, tak mu potom zavolal on a dozvedel sa, že Putin nemá celý deň čas, a tak sa to aj skončilo.

Tak sa to aj skončilo a dnes už veľmi dobre vieme, koho si história zapamätá lepšie. Nie v lepšom, len lepšie.

Siedmy týždeň

V siedmom týždni vojny, ktorá je v skutočnosti trojdňovou špeciálnou operáciou, sa na sankčnom zozname ocitli Putinove dcéry a ruská armáda aj naďalej postupovala podľa plánu, len plán sa zmenil a z postupu sa stal ústup.

V siedmom týždni vojny, ktorá v prvom rade žiadnou vojnou nebola, dosahovala tá vojna stanovené ciele, teda za predpokladu, že cieľom bolo nakradnúť práčky a televízory, a keďže asfaltové cesty sa ukradnúť nedajú, treba ich aspoň zničiť.

V siedmom týždni vojny, ktorá v prvom rade žiadnou vojnou nebola, zaznamenalo Rusko nula víťazstiev, ale zato množstvo zločinov proti ľudskosti, čo hovorkyňa jeho ministerstva zahraničných vecí obhájila tvrdením, že Ukrajinci zakazovali ešte aj rôzne recepty na boršč, a to je jasný dôkaz, že sú to fašisti.

Vážne.