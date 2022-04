Ukrajinská lekcia z dvojakého metra (komentár)

Nestačí sa k Západu hlásiť, keď sa Západ nehlási k vám.

Nevieme, či Švédsko a Fínsko naozaj vstúpia do NATO, ale už úvahy o tom sú ďalším dielom do mozaiky geniálneho umu strategického veľmajstra Vladimira Putina. Chcel mašírovať po Chreščatyku a založiť druhý ZSSR, akurát Rusko skončí s holým zadkom a vyhnané na perifériu. Skvostné!

Je zrejmé, že ak sa záujem Fínska a Švédska potvrdí a pretrvá, do aliancie ich prijmú takpovediac obratom. Z čoho však ide aj trpká príchuť. Totiž, niežeby sme nordickým bratom nedopriali útočisko pod spoločným štítom, naopak. Lenže kontrast medzi prístupom k nim a k Ukrajine nemôže byť väčší.

Vieme, Ukrajina bola pre Moskvu vždy citlivá otázka a od anexie Krymu a invázie do Donbasu ju nemala vyriešenú. No povedzme si, ako je, aj keď si to Západ nechce priznať: v podvedomí ho vraždenie na Ukrajine poburuje menej než úplne.