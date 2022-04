Ako by mohol vyzerať Marshallov plán pre Ukrajinu

Autor je analytik, publicista a expert na európsku politiku

Ruskej vojne proti Ukrajine, žiaľ, zatiaľ nevidno konca. Jedného dňa však príde a hlavnou otázkou dňa sa vtedy stane rekonštrukcia vojnou zničeného štátu v bezprostrednom susedstve Európskej únie.

Samotná blízkosť by stačila na to, aby európski lídri už dnes začali sporiť do prasiatka. Šanca však je, že Ukrajina ešte pred koncom bojov získa štatút kandidáta na členstvo v EÚ, čo by nepochybne znamenalo potrebu naplánovať ďalšie zdroje aj na zvyčajnú predvstupovú pomoc, ktorú Únia poskytuje kandidátskym krajinám.

Únia nepochopila