Kde všade pôsobí ruská propaganda

Podpora Ruska rastie s klesajúcou kvalitou demokracie.

Autor je sociológ, člen iniciatívy Svet medzi riadkami

Vladlen Semivolos je ruský veľvyslanec v Ugande. To je štát tak trochu napravo dolu od pomyselného stredu Afriky. Semivolos sa objavuje v tamojšej televízii, postuje na sociálnych sieťach. A vôbec, ambasáda, na ktorej čele stojí od decembra, je v krajine aktívna a pri šírení ruskej propagandy efektívna.

Semivolos nedávno tvítol obrázok, ktorý je výstrižkom z klasického sovietskeho plagátu, prvého, ktorý vám vypľuje vyhľadávač, keď doň zadáte „anticolonial poster“. Na tento motív miestni obyvatelia podvedome reagujú, predsa len majú s Európanmi – v ich prípade s Britmi – svoju históriu.

Vôbec pritom netušia, že jeho excelencia klame – píše tam, že Rusko sa nikdy nepoškvrnilo otrokárstvom či kolonializmom.

Nie je to pravda, len to robilo inde (v Strednej Ázii, na Kaukaze, ale aj na Ukrajine) a inak než Európania v Afrike. A bolo aj imperialistické a je ním dodnes. Motív plagátu však hrá na tú správnu strunu a povedomie o ruskom kolonializme nemajú ani mnohí našinci, tak prečo by ho mali mať Uganďania.

To, čo sa deje v Ugande, je pritom prípadovou štúdiou procesov, aké sa v tej či onej podobe dejú aj v mnohých ďalších krajinách globálneho Juhu.

Rusko nechce byť regionálnou mocnosťou