Odpojiť SHMÚ počas vojny na hraniciach by bola katastrofa

SHMÚ nielen predpovedá počasie. Meria napríklad aj radiáciu.

Autor je predseda Republikovej rady strany Aliancia-Szövetség, bývalý minister životného prostredia

Neschopnosť súčasného vedenia zeleného rezortu zaistiť financovanie Slovenského hydrometeorologického ústavu netreba brať na ľahkú váhu. Podľa informácií médií má ústav zaistené financovanie len do leta. Čo bude potom, nevieme.

Nevedia to zamestnanci SHMÚ, nevie to verejnosť a najhoršie je, že to očividne nevie ani minister životného prostredia.

Vedenie rezortu tak nezmyselne hazarduje s bezpečnosťou Slovenskej republiky a ľudskými životmi. Zároveň ukazuje štýl vládnutia, ktorý má jediný výsledok – vyháňa odborníkov zo štátnych služieb.

Môžu byť ohrozené životy

Už pred časom zamestnanci ústavu upozorňovali, že viaceré funkcie SHMÚ sú ohrozené. Jeden z renomovaných klimatológov v októbri upozornil na škrtanie v organizácii. Nakoniec sa situáciu zrejme podarilo zvrátiť.

Človek by si povedal, že minister životného prostredia sa poučil. Nepoučil. Dnes sme v tej istej situácii. Ak nie ešte horšej. Zmenili sa totiž vonkajšie faktory.