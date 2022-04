Pre slovensko-maďarské vzťahy neurobil dlho nikto nič horšie než teraz Kollár (komentár)

Premýšľanie je na Kollára vysoká požiadavka.

Zmienka z tohto miesta, že Boris Kollár sa pomiatol – bolo aj tvrdšie, ale editori škrtli – vyvolala veľké vlnenie na pohostinsko-kaviarenskej scéne. V jadre zdvihnutých emócií je však nedorozumenie.

Nuž, Kollár sa pomiatol nie preto, že rozprával hlúposti o Maďaroch – to by bola pomätená polovica Slovenska. Pomiatol sa preto, že o „parcelácii“ Slovenska, ktorú by (za)riadili Orbán s Putinom, hovoril ako predseda Národnej rady.

Keby Orbánovi nebola v jeho čoraz širšej izolácii vzácna každá spriatelená duša, vyrobil by z Kollára diplomatický škandál prvého stupňa. Pravdu tu má Aliancia (nová menšinová strana), že ústavný činiteľ č. 2 má zodpovednosť a musí premýšľať a hĺbať, než čosi povie.

Keďže premýšľanie je na Kollára vysoká požiadavka, z jeho obavy z parcelácie Slovenska Maďarmi si fideszácke médiá navarili výživnú potravu. Písali o novom ráne slovenského nacionalizmu (Mečiara, Slotu). A – fideszácke médiá! – o štvaní a vyrábaní nepriateľa. No.

Ako na minime by sme sa azda mohli zhodnúť, že dlhé roky neurobil pre vzájomné vzťahy zo slovenskej strany nikto nič horšie než Kollár tu a teraz.