Učíme sa nové slová, za pochodu

Lovím z pamäti ruštinu a spomínam na svetový mier.

Všímali sme si to už počas pandémie. Do aspoň pasívnej slovnej zásoby (to je tá, na ktorú používame len ucho a mozog, nie ústa) pribudli nielen rozmanité vedecké výrazy ako koronavírus, saturácia, oxymeter a skríning.

Všetky vášne, ktoré sme v súvislosti s koronou mali, sa premietli do početných neologizmov, lebo presne takto – zjednodušene povedané – tvoríme jazyk. Potrebujeme o niečom hovoriť a vznikne slovo.

Pohár vody nevzbudzuje toľko emócií ako ochorenie covid-19, a tak logicky nevznikne celá hŕba jeho synoným. Napríklad chrípka si nadobudla deminutívum, čiže zdrobneninku, ktorou doteraz nedisponovala.

Lenže pod chrípočkou sa nemyslí „menšia chrípka“, ale hnusoba. To je, ako vieme, nový špeciálny význam starého slova, zavedený Igorom Matovičom. Pripisuje sa mu aj „atómofka“ – presne v tomto tvare. Ako sa nám zo života vytratilo plošné testovanie, odumrie aj synonymum trnafského rázu.

Nemci tvrdia, že ich jazyk sa koronou obohatil až o 1200 nových výrazov a je to od druhej svetovej vojny najmasívnejší nárast vplyvom nejakej udalosti. Nové slová pozbierali do databázy , kde možno nájsť zopár perál. Pri hesle Coronafaschismus sa uvádza, že sa používal hlavne v Rakúsku, a vieme, kto nazýva fašizmom úplne normálne veci. V Rakúsku je to FPÖ, čiže krajná pravica.