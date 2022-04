Ludvík Vaculík tvrdil, že najdôležitejším hráčom, od ktorého sme všetci závislí, je príroda.

Autor je člen Slovenského ochranárskeho snemu, pracuje v Ústave manažmentu STU

Aký je náš vzťah k prírode? Táto téma sa nám môže zdať príliš akademická či abstraktná. No pritom je to téma natoľko konkrétna, až je existenciálna, teda taká, ktorá rozhodne o našom ďalšom bytí či nebytí na tejto planéte.

Celý problém má z môjho pohľadu dve stránky. Tú prvú by sme mohli zjednodušene nazvať filozoficko-teologicko-etickou. A tú druhú legislatívno-praktickou.

Prvá zásadná otázka v tomto kontexte znie: máme sa na prírodu pozerať len ako na akúsi zásobáreň surovín určených pre našu spotrebu alebo ako na slúžku, ktorá je tu na to, aby bez odvrávania plnila naše – často rozmarné – priania? Alebo má príroda (aj) nejaký vyšší zmysel sama osebe a bez ohľadu na človeka a jeho okamžité potreby a rozmary?

Druhá zásadná otázka znie: máme morálne právo bezuzdne devastovať prírodu, teda niečo, čo človek nevytvoril?

A tretia otázka, na ktorú by sme mali hľadať odpoveď, je asi táto: čo nám prikazuje naše náboženstvo, náš Boh, náš Budha, náš Alah alebo ktokoľvek iný, koho si tam dosadíme?

Po odpoveď nemusíme chodiť ani za animistami do odľahlých pralesov, ktorí veria, že nielen živočíchy, ale aj veci majú svoju dušu. Nemusíme chodiť ani do Indie, kde vyznávači hinduizmu a iných tzv. východných náboženstiev majú posvätnú úctu k všetkému živému. Stačí ostať vo sfére monoteistických náboženstiev, kam patrí aj kresťanstvo.

Ak veríme, že celý svet je božím výtvorom, potom to, ako sa k okolitej prírode - doslova barbarsky - správame, je nekresťanské, je to skrátka hriech. V podobnom duchu sa vyjadruje aj súčasný pápež František, a nielen vo svojej známej "ekologickej" encyklike Laudáto Si.

A potom je tu aspekt legislatívny. Slávny spisovateľ, vizionár a disident Ludvík Vaculík napísal v roku 1990, keď sa pripravovala nová československá ústava, provokatívnu esej s názvom Inú ústavu.

Poukazuje v nej na to, že nik z tvorcov novej ústavy nemyslí na to, že najdôležitejším subjektom či hráčom, od ktorého sme všetci závislí, je príroda. Navrhol preto, celkom logicky, postaviť prírodu do centra záujmu tvorcov novej ústavy.